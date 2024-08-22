Будут ли получать ВПЛ выплаты с 1 сентября: ответ дала Верещук

В Минсоцполитики послан запрос на расширение категорий лиц, которым предоставят право на выплаты

Внутри перемещенные лица в Украине продолжают получать 2 или 3 тысячи гривен. Кто будет рассчитывать на них с сентября этого года.

Как сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Укринформ, средства будут начисляться тем, кто раньше получал их. Есть вероятность, что категории лиц, имеющих право на это начисление, будут расширены.

"Было принято решение на правительственном уровне, что выплаты ВПЛ будут продолжены тем категориям, которые их сейчас получают. Речь идет о 1,5 млн человек. Также мы обратились в Министерство социальной политики с просьбой расширить круг получателей этой помощи. Сейчас ожидаем от них ответ", — подчеркнула вице-премьер.

В то же время она отметила, что родители из числа ВПЛ, дети которых не будут идти в школу с нового учебного года и будут учиться онлайн, не будут лишены начислений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ВПЛ, проживающие в одном городе, могут получить денежную помощь от благотворительного фонда.