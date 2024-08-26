Ежемесячная помощь для двух категорий пенсионеров: кому она предусмотрена

У некоторых украинцев выплата должна быть более 15 тыс грн

Пенсионеры в Украине, являющиеся лицами с инвалидностью в результате войны, и участники боевых действий ежемесячно могут получать государственную помощь.

Для ее начисления есть одно условие — у лица должна быть пенсия ниже установленной нормы, как говорится в постановлении "Об установлении ежемесячного государственной адресной помощи к пенсии лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий". Размер для каждого украинца будет индивидуальным.

Какие пенсии должны получать пенсионеры с инвалидностью в результате войны

I группа — 15347 гривен;

II группы — 12396 гривен;

III группы — 8500 гривен;

У участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства – 4958 гривен.

Если такие лица получают выплату меньше, чем указано, то им ежемесячно будет осуществляться государственная адресная помощь в недостающем размере.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о возрастной надбавке к пенсионным выплатам, которая осуществляется автоматически. Каждые 5 лет она увеличивается, но не плюсуется.