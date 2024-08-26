Ежемесячная помощь для двух категорий пенсионеров: кому она предусмотрена
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У некоторых украинцев выплата должна быть более 15 тыс грн
Пенсионеры в Украине, являющиеся лицами с инвалидностью в результате войны, и участники боевых действий ежемесячно могут получать государственную помощь.
Для ее начисления есть одно условие — у лица должна быть пенсия ниже установленной нормы, как говорится в постановлении "Об установлении ежемесячного государственной адресной помощи к пенсии лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий". Размер для каждого украинца будет индивидуальным.
Какие пенсии должны получать пенсионеры с инвалидностью в результате войны
- I группа — 15347 гривен;
- II группы — 12396 гривен;
- III группы — 8500 гривен;
- У участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства – 4958 гривен.
Если такие лица получают выплату меньше, чем указано, то им ежемесячно будет осуществляться государственная адресная помощь в недостающем размере.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о возрастной надбавке к пенсионным выплатам, которая осуществляется автоматически. Каждые 5 лет она увеличивается, но не плюсуется.