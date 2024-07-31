У серпні пенсіонери отримають автоматичну надбавку: кому вона передбачена

Є дві головні умови

Українським пенсіонерам у серпні мають нарахувати надбавку до виплати. Розмір доплати коливається від 300 до 570 гривень.

Надбавка надається за віком і її можуть отримати літні особи, яким виповнилось більше 70 років. Вона приходить на пенсійну картку автоматично, як повідомили на сайті Пенсійного фонду України.

Однак така надбавка не буде виплачуватись тим, у кого пенсія становить не менш 10 340,35 гривні.

З кожним роком доплата буде збільшуватись, але не додаватись до передньої.

Суми надбавки такі:

пенсіонери від 70 до 74 років включно отримують додатково 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі пенсіонери у серпні отримають до 3100 гривень надбавки. Ці виплати мають здійснитись автоматично.