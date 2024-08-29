Деякі батьки можуть отримати майже 16 тис грн на дитину: за яких умов

Сума виросла у порівнянні з минулим роком

В Україні сім'ї з дітьми за певних обставин можуть отримати гроші на оздоровлення. Програма реалізується на всій території країни.

З 2024 року 1 924 українські родини отримали фінансову підтримку на оздоровлення 4 809 дітей, як йдеться на урядовому порталі. Торік сума на путівку для дитини складала 14 165 гривень, а у поточному році – уже 15 890 гривень.

Хто може отримати путівку

Згідно з даними, такою можливістю можуть скористатись

малозабезпечені сім'ї, де є діти з інвалідністю;

багатодітні малозабезпечені сім'ї з дітьми.

Як зареєструватись та отримати кошти

На сайті Міністерства соціальної політики України детально розповіли, як скористатись програмою:

Отримати сповіщення в Дії, застосунку Приватбанку або від працівників соцзахисту. Або перевірити, чи має родина право скористатися програмою, на сайті https://rstmo.ioc.gov.ua/mop/e-health; Відкрити картку зі спеціальним режимом використання для програми "єОздоровлення" у відділенні Приватбанку; Отримати кошти на карту (15 890 грн на одну дитину). Кошти нараховуються для всіх дітей у сім’ї віком 7–18 років, які мають право скористатися програмою. Обрати заклад зі списку тих, що долучилися до програми. Ознайомитися з переліком закладів можна за посиланням: https://nssu.gov.ua/eksperementalni-proiekty/ye-ozdorovlennia/zaklady-iaki-pryiednalysia-do-publichnoho-dohovoru. До переліку ще будуть додаватись і інші заклади; Забронювати путівку. Для цього потрібно звернутися до керівника обраного закладу, щоб він/вона надали згоду і підтвердили, що заклад може прийняти дитину (має бути зазначений строк перебування дитини в закладі і повна вартість путівки). Після приїзду дитини до закладу розрахуватися за путівку карткою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як деяким батькам отримати понад 41 тисячу гривень.