Некоторые родители могут получить почти 16 тыс грн на ребенка: при каких условиях

Сумма выросла по сравнению с прошлым годом

В Украине семьи с детьми при определенных обстоятельствах могут получить деньги на оздоровление. Программа реализуется на всей территории страны.

С 2024 года 1924 украинские семьи получили финансовую поддержку на оздоровление 4809 детей, как говорится на правительственном портале. В прошлом году сумма на путевку для ребенка составляла 14165 гривен, а в текущем году — уже 15890 гривен.

Кто может получить путевку

Согласно данным, такой возможностью могут воспользоваться:

малообеспеченные семьи, где есть дети с инвалидностью;

многодетные малоимущие семьи с детьми.

Как зарегистрироваться и получить средства

На сайте Министерства социальной политики Украины подробно рассказали, как воспользоваться программой:

Получить уведомление в Дії, приложении ПриватБанка или от работников соцзащиты. Или проверить, имеет ли семья право воспользоваться программой, на сайте https://rstmo.ioc.gov.ua/mop/e-health ; Открыть карточку со специальным режимом использования для программы "єОздоровлення" в отделении Приватбанка; Получить деньги на карту (15 890 грн на одного ребенка). Денежные средства начисляются для всех детей в семье в возрасте 7–18 лет, имеющих право воспользоваться программой. Выбрать заведение из списка присоединившихся к программе. Ознакомиться с перечнем заведений можно по ссылке: https://nssu.gov.ua/eksperementalni-proiekty/ye-ozdorovlennia/zaklady-iaki-pryiednalysia-do-publichnoho-dohovoru. К списку еще будут прилагаться и другие заведения; Забронировать путевку. Для этого нужно обратиться к руководителю избранного заведения, чтобы он/она согласился и подтвердили, что заведение может принять ребенка (должен быть указан срок пребывания ребенка в заведении и полная стоимость путевки). После приезда ребенка в заведение рассчитаться за путевку картой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как некоторым родителям получить более 41 тысячи гривен.