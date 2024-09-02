Ціни ростуть третій тиждень поспіль: який популярний салатний овоч дорожчатиме надалі

Фермери втратили частину врожаю

Вже майже місяць на українському ринку дорожчають помідори. За словами аналітиків, така тенденція може зберегтись надалі.

За тиждень їх відпускна ціна виросла на 12%, тому 1 кілограм овочу наразі коштує 40-55 гривень. Про це повідомили в проєкті EastFruit.

Причинами позитивної тенденції є скорочення пропозиції товару з місцевих комбінатів, несприятлива погода, яка спричинила втрату врожаю з ґрунту та високий попит на овоч.

"В першу чергу, ситуацію, що склалася, учасники ринку пояснювали активним попитом на томати третій тиждень поспіль. Водночас пропозиція цієї продукції на ринку поступово скорочувалася через сезонний фактор. Вибірки в комбінатах були малооб’ємними й нестабільними, відвантаження з літніх теплиць і відкритого ґрунту практично не здійснювалися", — пояснили аналітики.

Наразі помідор в середньому коштує у 2,4 раза дорожче, аніж торік. Водночас аналітики ринку прогнозують подальше зростання цін на цей товар.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні може бути дефіцит лохини. Такий прогноз дала Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м. Львів.