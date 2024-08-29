Популярний овоч дорожчає і ціна сягнула 7-річного максимуму: що буде надалі

Фермери втрачають свій врожай

Разом з популярним салатним овочем продовжують дорожчати й помідори. Причинами позитивної динаміки є високий попит та скорочення пропозиції товару.

Наразі тепличні помідори коштують 35-50 гривень, що в середньому на 13% дорожче, аніж тижнем раніше. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Вони зауважують на тому, що ціни на овоч, які зараз є на ринку, найвищі в Україні за останні 7 років.

Причинами, які вплинули на цінник, є різке скорочення товару в українських господарствах та високий попит з боку компаній і роздрібних мереж.

"Через сильну спеку багато виробників втратили частину врожаю, оскільки за аномальних погодних умов у липні поточного року, навіть захищений ґрунт не гарантував отримання всього запланованого врожаю. Додатково, українські фермери втратили значну частину врожаю ґрунтових томатів, у деяких з них втрати оцінювалися в 100%", — пояснюють у проєкті.

Аналітики також додають, що наразі придбати помідори можна в 3 рази дорожче, аніж наприкінці серпня минулого року. Крім того, є ймовірність, що ціни будуть рости протягом наступного тижня. Якщо це буде так, що тоді помідори України точно стануть найдорожчими у порівнянні з іншими країнами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що лохина в Україні може стати дефіцитною. Чи вплине така ситуація на ціну, розповіла Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м. Львів.