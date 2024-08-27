Ціна підскочила на 40 гривень: яка популярна ягода буде дорожчати надалі та чому

Низька вартість вже малоймовірна

На українських ринках спостерігається зростання ціни на сезонні фрукти та ягоди. Упродовж майже двох тижнів дорожчала лохина й основна причина позитивної динаміки — обмежена пропозиція.

Різкий стрибок цінника означає початок завершення сезону та те, що на ринку залишилась лише пропозиція ягоди з останніх партій від виробників. Про це повідомила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м. Львів для "Телеграфу".

До середини серпня лохина на львівському ринку коштувала 95 гривень, а наразі її можна придбати за 135 гривень, що на 42% дорожче.

Згідно зі її прогнозом, здорожчання лохини триватиме до кінця сезону. Ціни можуть трохи знизитись, якщо на ринок будуть поставлятись нові партії з інших областей або країн, але це явище, за словами Попович, буде тимчасовим.

Ціни на лохину в українських магазинах

У мережі "Сільпо" цю ягоду можна придбати за 189 гривень 1 кілограм.

В "АТБ" цінник на ягоду зафіксувався на рівні 189,95 гривні за 1 кг.

З-поміж трьох магазинів у "Варус" ціна на лохину найвища — 249,90 за кіло.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можуть вирости ціни на хліб в Україні й чи очікується його дефіцит.