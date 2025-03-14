Чашку з СРСР продають за більш як 4 тисячі гривень: що в ній особливого (фото)

Чашка збереглася у чудовому стані

На онлайн-аукціоні з’явився унікальний лот – порцелянова чашка, виготовлена спеціально до VIII чемпіонату світу з пілотажу 1976 року в Києві. Виріб створено на Київському експериментальному керамічно-художньому заводі і є справжнім раритетом.

Про це повідомляє продавець на платформі Violity. Він зазначає, що чашка має мінімальні сліди часу, але збереглася у відмінному стані.

Чемпіонат, на честь якого випущено чашку, став єдиним подібним турніром, який проводили в СРСР.

Він відбувався на аеродромі "Чайка" у Києві, а серед учасників була Світлана Савицька – майбутня космонавтка, перша жінка, яка здійснила вихід у відкритий космос.

Чашка виконана з порцеляни з використанням позолоти та художнього декольте. Її висота – 9,4 см, діаметр верхівки – 10,7 см. Маркування КЕКХЗ підтверджує автентичність виробу.

Початкова вартість на аукціоні – 4150 грн, а "купити зараз" можна за 4151 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні на продаж виставили оригінальний радянський електролічильник. Вартість лічильника складає до аукціону 420 грн, а після 400 грн. За словами продавця, прилад залишається робочим.