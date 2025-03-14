В Києві замалювали мурал із зображенням Залужного: названо причини

З самого початку автори ввели керівництво закладу в оману, зобразивши ексголовкома ЗСУ замість казкового героя

В Києві зафарбували мурал із зображенням колишнього головкома ЗСУ, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного на стіні дитсадка. Заклад розташовано по вул. Котельникова у Святошинському районі столиці. Керівництво дитсадка замовляло митцям зображення казкових героїв.

Окрім того, що ексголовком не схожий на Котигорошка, у закладі отримали ще одну проблему – паломництво "туристів". Про це розповіла депутатка Київради, голова комісії з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторія Муха "Головкому".

Портрет Залужного з’явився на стіні дитсадка ще до затвердження правил розміщення, які зараз вимагають письмової згоди власника або балансоутримувача будівлі. Сам ексголовнокомандувач теж не давав на це своєї згоди.

За словами Мухи, документи підтверджують, що домовленість з керівництвом дитячого закладу була про розпис стін казковими героями, тож ініціаторка створення малюнку ввела його в оману.

"Після того, як був намальований Залужний, до інтернату почалося паломництво людей, які хотіли побачити мурал, і це створило додаткові проблеми для закритого закладу", – зауважила вона і додала, що жоден з муралів на честь високопосадовців комісію Київради не проходив.

За словами депутатки, приводити до первісного вигляду будівлю, на якій з’явився мурал без дозвільних документів, має ініціатор створення малюнку.

Раніше у Києві замалювали мурал із зображенням голови Офісу президента Андрія Єрмака на Дніпровській набережній, що в районі парку "Вербний Гай". Невідомо, хто створив цей мурал, адже за дозволом у відповідні органи ніхто не звертався. Зафарбували портрет Єрмака теж невідомі.