Популярний фрукт може стати дефіцитним: чому та чи зміниться на нього ціна

Погода наробила лиха у садах

На українському ринку ціни на яблука будуть високими ще досить довго. Однією з причин є дефіцит цього товару через аномальну спеку.

Як повідомила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м. Львів для "Телеграфу", новий сезон яблук та спека почались одночасно, тому високі температури, ймовірно, вплинули на зменшення пропозиції фрукта, якості та раннього дозрівання. Своєю чергою, останній процес дає негативний ефект на зберігання товару.

Тому, за її словами, можна очікувати на дефіцит якісного яблука і, як наслідок, — рост цін.

"У довгостроковій перспективі ціни можуть залишатися високими, якщо погода буде сприяти збереженню цієї тенденції, або ж стабілізуватися, якщо ринок насититься імпортованими яблуками", — резюмує вона.

Ціни на яблука в українських магазинах

Згідно з даними Мінфіну, яблука українські в середньому коштують 35 гривень за кілограм, але у липні їх вартість складала 31,63. Тобто за місяць здорожчали на 3,37 гривні.

У мережі Сільпо яблуко українське можна наразі придбати за 20 гривень (1 кілограм).

Водночас в магазині "Фора" 1 кг яблук українських продається за ціною 22,90.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один овоч борщового набору падає в ціні. Аналітики назвали причину.