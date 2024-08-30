Ціна виросла в майже половину за тиждень: чому популярна баштанна культура дорожчає

Хоча цей товар здорожчав, однак він все одно на 20% дешевше, аніж торік

В Україні було зафіксовано ріст цін на диню. Причиною такої тенденції стало скорочення пропозиції плоду на ринку.

За тиждень вона здорожчала на 44% і наразі її можна купити за 15-25 гривень/кілограм. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

За їх словами, вже закінчується сезон реалізації дині, але торговельна активність на ринку все ще тримається на високому рівні. Своєю чергою це провокує обмежену пропозицію, що дає продавцям "зелене світло" на підвищення ціни.

"Варто зазначити, що, попри істотне подорожчання в даному сегменті, дині сьогодні в Україні надходять у продаж в середньому на 20% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року", — резюмували в проєкті.

Водночас варто нагадати, що ціни на кавун в Україні стрімко впали. Подальше здешевшання пов'язано зі низькою якістю ягоди, збільшенням пропозиції та низький попитом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який популярний фрукт в Україні може стати дефіцитним. Керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м. Львів Тетяна Попович прогнозує, що ціни на цей товар будуть рости надалі.