Дефіцит завершився? Популярний салатний овоч стрімко дешевшає: що прогнозує експерт

В магазинах і на ринках ціни відрізняються

В Україні спостерігалось підвищення цін на огірки, але наразі вартість трохи знизилась. Причиною такої тенденції стало збільшення пропозиції товару.

Наразі на львівському ринку огірок коштує 43,2 гривні, хоча у середині серпня цінник сягав 50 гривень за кілограм. Про це повідомила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м. Львів для "Телеграфу".

Певний час здорожчання овочу відбувалось через тимчасовий дефіцит у зв'язку зі зниженням врожайності й спеки. Однак наразі постачаються нові партії огірка, тому пропозиція стабілізувалась.

"Прогноз на майбутнє залежить від погодних умов і стабільності поставок. Якщо не буде нових погодних катаклізмів, ціни, ймовірно, стабілізуються на середньому рівні або навіть трохи знизяться", — каже Попович.

Ціни на огірки в українських магазинах

Згідно з даними "Мінфін", середня вартість огірків наразі складає 67,49, але у липні ціна була на 23,94 гривні менша, тобто 43,55 гривні.

Огірки гладкі у серпні можна купити в середньому за 87,40. Місяцем раніше вартість складала 56,99 гривні, що на 30,41 гривні менше.

Середній цінник на огірки довгоплідні наразі зафіксувався близько 84,99 гривні, а у липні ціна була 49,43 гривні. Тобто на 35,56 гривні менше.

А от огірки колючі зараз коштують в середньому 79,90 гривні, але у липні цінник стояв в 69,17 гривні. Вони здорожчали на 10,73 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який популярний фрукт в Україні може стати дефіцитним і ціна на нього не стоятиме на місці.