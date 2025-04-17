З Чистим четвером! Короткі привітання своїми словами для Viber, Facebook і Telegram

Не забудьте привітати рідних та близьких зі святом Чистого четверга

Цього дня, 17 квітня, відзначається четвертий день Страсного тижня Чистий четвер. За традицією цього дня віруючі ходять на урочисті богослужіння, готують паски і крашанки, а також вітають один одного зі святом.

Згідно з Біблією, саме цього дня відбувалася Таємна вечеря Ісуса Христа з його учнями. Того вечора Спаситель здійснив акт смирення – він омив ноги своїм апостолам, показуючи приклад служіння ближнім. Цього дня християни замислюються не лише над чистотою тіла, а й над чистотою душі.

Привітайте родичів та друзів зі святом Чистого четверга, надіславши теплі слова привітань у соцмережах та месенджерах. "Телеграф" підготував короткі поздоровлення своїми словами, щоб ви могли написати їх близьким у Viber, Facebook та Telegram.

Вітання із Чистим четвергом

Вітаю із Чистим четвергом! Нехай ваш дім наповниться затишком, а душа світлом і радістю. Готуйтеся до Великодня з гарним настроєм та легким серцем!

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Чистий четвер сьогодні, вітаю! Бажаю, щоб усе навколо сяяло чистотою, а в душі панував спокій та умиротворення. Нехай підготовка до Великодня приносить лише задоволення!

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З Чистим Четвером! Нехай цей день змиє всі турботи, а дім та серце будуть наповнені радістю і гармонією. Удачі з пасками та крашанками!

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Теплі привітання із Чистим четвергом! Нехай ваш день буде сповнений свіжості, а думки — світлих і добрих намірів. Проживіть цей день із усмішкою та теплом у душі!

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З Чистим Четвером! Нехай вода забере все непотрібне, а дім засяє до Великодня. Бажаю легкості, радості та смачних пасок!

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З Чистим Четвером! Нехай душа та дім будуть наповнені світлом та благословенням, а серце – добром та спокоєм.

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Вітаю вас із Чистим четвергом! Нехай вода змиє всі негаразди, будинок наповниться затишком, миром та добром!

Раніше "Телеграф" публікував добірку гарних листівок та картинок до Чистого четверга. Привітайте рідних та друзів зі святом.