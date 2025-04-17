Нагодують і дадуть проживання: активним пенсіонерам пропонують заробіток на грибах
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У компанії навчатимуть та все розкажуть
Пенсії в Україні досить низькі, тому все більше пенсіонерів змушені шукати додаткові джерела доходу. Одним із варіантів підробітку може стати сезонна або вахтова робота, наприклад в аграрному секторі з'явилась вакансія грибовода.
Відповідне оголошення з'явилось на сайті з пошуку роботи. Компанія оголосила набір працівників треба збирати печериці у селі на Київщині.
Для шукача роботи буде плюсом досвід роботи в аграрній сфері. В обов'язок входить тільки збір продукту.
Заробітна плата становить від 25 000 до 35 000 гривень і залежить від кількості зібраних грибів. Також передбачена преміальна винагорода.
Серед умов праці — вахтовий метод роботи в камерах вирощування, безкоштовне проживання в гуртожитку та часткова оплата триразового харчування.
Компанія пропонує навчання за рахунок роботодавця, тому попередній досвід роботи в сільському господарстві є бажаним, але не обов'язковим.
Нагадаємо раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі шукають активних пенсіонерів на цікаву роботу — треба фотографувати новобудови.