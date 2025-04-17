Нагодують і дадуть проживання: активним пенсіонерам пропонують заробіток на грибах

У компанії навчатимуть та все розкажуть

Пенсії в Україні досить низькі, тому все більше пенсіонерів змушені шукати додаткові джерела доходу. Одним із варіантів підробітку може стати сезонна або вахтова робота, наприклад в аграрному секторі з'явилась вакансія грибовода.

Відповідне оголошення з'явилось на сайті з пошуку роботи. Компанія оголосила набір працівників треба збирати печериці у селі на Київщині.

Для шукача роботи буде плюсом досвід роботи в аграрній сфері. В обов'язок входить тільки збір продукту.

Заробітна плата становить від 25 000 до 35 000 гривень і залежить від кількості зібраних грибів. Також передбачена преміальна винагорода.

Серед умов праці — вахтовий метод роботи в камерах вирощування, безкоштовне проживання в гуртожитку та часткова оплата триразового харчування.

Компанія пропонує навчання за рахунок роботодавця, тому попередній досвід роботи в сільському господарстві є бажаним, але не обов'язковим.

Нагадаємо раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі шукають активних пенсіонерів на цікаву роботу — треба фотографувати новобудови.