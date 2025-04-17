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Великодня служба пройде без Папи Римського, але це не вперше: коли і чому таке ставалося

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Папа Римський Франциск не зможе провести богослужіння на Великдень Новина оновлена 17 квітня 2025, 08:58
Папа Римський Франциск не зможе провести богослужіння на Великдень. Фото Колаж "Телеграфу"

Цьогоріч усі богослужіння під час Страсного тижня буде очолювати не Папа Франциск

Папа Римський Франциск не зможе провести богослужіння у Ватикані на Великдень, проте це трапляється не вперше. Цьогоріч причина полягає у тяжкому стані здоров'я Папи.

Про це зазначила пресслужба Ватикану. "Телеграф" вирішив з'ясувати, коли востаннє урочисте богослужіння на Великдень проводив не Папа і чому.

Зауважимо, що жодних богослужінь до Великодня Папа Римський Франциск цього року не проводитиме. Тобто починаючи з п'ятниці і до неділі включно їх проводитимуть різні уповноважені особи. Водночас навіть про можливу присутність Папи не повідомляється.

"Недільну ранкову Святу Месу на площі Святого Петра у Великдень проведе кардинал Анджело Комастрі", — йдеться у повідомленні.

Коли Папа Римський не проводив богослужіння на Великдень

Востаннє богослужіння у Ватикані повністю проходило без Папи Римського у 2005 році. Тоді Папа Іван Павло II не проводив богослужіння через погіршення стану здоров'я. Він не очолив жодної служби під час Страсного тижня, включно з великодньою неділею.

У 2005 замість нього Великодню Месу вів кардинал Анджело Содано, тодішній Державний секретар Ватикану. Папа Іван Павло II взагалі не був присутнім.

Додамо, що у 2022 році богослужіння на Великдень також проводив не Папа Франциск. Він не очолював Святу Літургію через біль у нозі, проте був присутній на службі, яку провів кардинал Джованні Баттіста Ре.

Виходить, що востаннє великоднє богослужіння без Папи Римського проходило у 2005 році. Тоді це те ж сталось через його стан здоров'я.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ослаблений Папа Франциск звернувся до вірян.

Теги:
#Ватикан #Папа Римський #Папа Римський Франциск #Великдень