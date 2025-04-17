Великодня служба пройде без Папи Римського, але це не вперше: коли і чому таке ставалося

Цьогоріч усі богослужіння під час Страсного тижня буде очолювати не Папа Франциск

Папа Римський Франциск не зможе провести богослужіння у Ватикані на Великдень, проте це трапляється не вперше. Цьогоріч причина полягає у тяжкому стані здоров'я Папи.

Про це зазначила пресслужба Ватикану. "Телеграф" вирішив з'ясувати, коли востаннє урочисте богослужіння на Великдень проводив не Папа і чому.

Зауважимо, що жодних богослужінь до Великодня Папа Римський Франциск цього року не проводитиме. Тобто починаючи з п'ятниці і до неділі включно їх проводитимуть різні уповноважені особи. Водночас навіть про можливу присутність Папи не повідомляється.

"Недільну ранкову Святу Месу на площі Святого Петра у Великдень проведе кардинал Анджело Комастрі", — йдеться у повідомленні.

Коли Папа Римський не проводив богослужіння на Великдень

Востаннє богослужіння у Ватикані повністю проходило без Папи Римського у 2005 році. Тоді Папа Іван Павло II не проводив богослужіння через погіршення стану здоров'я. Він не очолив жодної служби під час Страсного тижня, включно з великодньою неділею.

У 2005 замість нього Великодню Месу вів кардинал Анджело Содано, тодішній Державний секретар Ватикану. Папа Іван Павло II взагалі не був присутнім.

Додамо, що у 2022 році богослужіння на Великдень також проводив не Папа Франциск. Він не очолював Святу Літургію через біль у нозі, проте був присутній на службі, яку провів кардинал Джованні Баттіста Ре.

Виходить, що востаннє великоднє богослужіння без Папи Римського проходило у 2005 році. Тоді це те ж сталось через його стан здоров'я.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ослаблений Папа Франциск звернувся до вірян.