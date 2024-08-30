Є тільки одна умова: пенсіонерам у вересні нарахують доплату, хто у списку

Кожні 5 років її сума збільшується

Українським пенсіонерам продовжують виплачувати надбавки до своїх виплат. Одна з таких передбачена у вересні для 3 категорій осіб.

Згідно зі даними Пенсійного Фонду, літні особи мають право на доплату за вік. Однак тут є обмеження — їх виплата не має бути вищою за 10 340,35 гривні.

Відповідно, якщо пенсійна виплата буде вище вказаної суми, то доплати можна не очікувати.

Тому у наступному місяці надбавка складатиме:

для осіб, яким виповнилось 70-74 роки — 300 гривень;

пенсіонерам, яким виповнилось 75-80 років — 456 гривень;

особам віком 80 років і старше – до 570 гривень.

Водночас українець може самостійно збільшити свою виплату в половину. Для цього літній особі потрібно пізніше вийти на відпочинок.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у вересні в Україні планується ряд змін зі пенсіями. Зокрема зміниться норма пенсійного віку та буде нова накопичувальна система, яка складатиметься з 3 компонентів — обов'язкова накопичувальна, добровільна накопичувальна, а також солідарна системи.