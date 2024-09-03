Автоматическая денежная помощь к пенсии: кто из украинцев будет ее получать до конца года

Ее уже получили более 470 тысяч граждан

В Украине пенсионеры, имеющие маленькие выплаты, будут автоматически получать доплату от Всемирной продовольственной программы ООН. Пожилым лицам следует также соответствовать определенным критериям.

Как сообщила заместитель министра социальной политики Украины Дария Марчак, эта выплата предусмотрена для наиболее уязвимых украинцев. Сейчас пожилые лица уже получили доплаты на общую сумму в 2 миллиарда гривен.

Для начисления помощи пенсионеру не нужно обращаться в Пенсионный фонд Украины. Сумма выплаты составляет разницу между фактической пенсией и 3250 грн.

В то же время украинцам нужно отвечать следующим критериям:

Проживают в зоне боевых действий;

Пенсия не превышает 3250 гривен;

Они не получают дополнительных выплат от международных организаций или помощей на жительство для ВПЛ после 1 марта 2023 года.

Реализация этой программы была продлена до конца декабря 2024 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из пенсионеров в сентябре текущего года начислят доплату к ежемесячной их выплате.