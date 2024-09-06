Мешканцям однієї громади можуть виплатити допомогу: кому саме і яка сума

Зареєструватись на виплату можна онлайн

Українці з різних громад продовжують отримувати виплати. Одна з організацій нараховує грошову допомогу для мешканців Битицького та Великочернеччинського старостинських округів Сумської громади.

Виплати здійснюватимете благодійна організація "Карітас-Суми" у межах проєкту "Зимова допомога", яка реалізується за підтримки Католицької служби допомоги. Про це йдеться на сайті Сумської міської ради.

Кому виплатять кошти

Однією умовою для нарахування допомоги є реєстрація на території двох вищезазначених старостинських округів. Фонд підтримуватиме вразливі домогосподарства, які постраждали від війни.

Виплата надається особам, які протягом одного кварталу до моменту реєстрації у цій програмі не отримували допомогу від інших громадських організацій.

Сума виплати складає 10 800 гривень. Їх можна потратити на базові потреби — їжа, одяг, предмети гігієни та інше.

Зареєструватись на грошову допомогу можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як трьом категоріям українців можна отримати грошову допомогу.