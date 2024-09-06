Мешканцям однієї громади можуть виплатити допомогу: кому саме і яка сума
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Зареєструватись на виплату можна онлайн
Українці з різних громад продовжують отримувати виплати. Одна з організацій нараховує грошову допомогу для мешканців Битицького та Великочернеччинського старостинських округів Сумської громади.
Виплати здійснюватимете благодійна організація "Карітас-Суми" у межах проєкту "Зимова допомога", яка реалізується за підтримки Католицької служби допомоги. Про це йдеться на сайті Сумської міської ради.
Кому виплатять кошти
Однією умовою для нарахування допомоги є реєстрація на території двох вищезазначених старостинських округів. Фонд підтримуватиме вразливі домогосподарства, які постраждали від війни.
Виплата надається особам, які протягом одного кварталу до моменту реєстрації у цій програмі не отримували допомогу від інших громадських організацій.
Сума виплати складає 10 800 гривень. Їх можна потратити на базові потреби — їжа, одяг, предмети гігієни та інше.
Зареєструватись на грошову допомогу можна за посиланням.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як трьом категоріям українців можна отримати грошову допомогу.