Кому з українців держава допоможе грошима до дня народження: виплата діє з початку року

Заявнику можна звернутись до ЦНАПу

Українці продовжують отримувати виплати від держави. Одна з таких нарахувань має надходити як грошова допомога для деяких категорій населення, які мешкають в Івано-Франківській громаді.

Як повідомив міський голова Руслан Марцінків, така виплата передбачена для 25 дітей військовослужбовців на загальну суму 198 500 гривень та 1735 мешканцям віком 70 та більше на суму 960 500 гривень. Також кошти виділили для 246 людей з інвалідністю І та ІІ групи (загальна сума – 123 000 гривень).

Водночас з 1 січня 2024 року в Івано-Франківську було отримано:

5 580 000 гривень — 9788 особами "золотого віку";

619 500 гривень — 1239 людьми з інвалідністю І та ІІ групи;

942 500 гривень — 1021 дитинами військовослужбовців.

Міський голова також наводить перелік документів, які потрібні для оформлення виплати. Зокрема:

копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копія довідки внутрішньо переміщеної особи (при зверненні даної категорії осіб);

реквізити рахунку, відкритого в банку;

копія довідки МСЕК (для осіб з інвалідністю І чи ІІ групи).

Громадянину потрібно прийти до будь-якого ЦНАПу громади або подати документи та заяву онлайн на сайті центру.

У разі оформлення грошової допомоги онлайн, особі потрібно авторизуватись за допомогою BankID:

одноразова матеріальна допомога з нагоди дня народження особам, яким виповнилося 70 років і більше (код послуги 63/95);

одноразова матеріальна допомога особі з інвалідністю І (ІІ) групи з нагоди дня народження (код послуги 63/94).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці зможуть повторно отримати грошову допомогу.