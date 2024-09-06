Жителям одной общины могут выплатить помощь: кому именно и какая сумма

Зарегистрироваться на выплату можно онлайн

Украинцы из разных общин продолжают получать выплаты. Одна из организаций начисляет денежную помощь жителям Битицкого и Великочернетчинского старостинских округов Сумской общины.

Выплаты будете осуществлять благотворительная организация "Каритас-Сумы" в рамках проекта "Зимняя помощь", которая реализуется при поддержке Католической службы помощи. Об этом идет речь на сайте Сумского городского совета.

Кому выплатят средства

Одним условием для начисления помощи является регистрация на территории двух вышеперечисленных старостинских округов. Фонд будет поддерживать уязвимые домохозяйства, пострадавшие от войны.

Выплата предоставляется лицам, которые в течение одного квартала до момента регистрации в этой программе не получали помощи от других общественных организаций.

Сумма выплаты составляет 10800 гривен. Их можно потратить на базовые потребности – еду, одежду, предметы гигиены и прочее.

Зарегистрироваться на денежную помощь можно по ссылке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как трем категориям украинцев можно получить денежную помощь.