Доплати за догляд самотнім пенсіонерам: чи може змінитись сума у вересні

Треба відповідати певним критеріям

В Україні літнім особам до їх виплат можуть здійснювати доплати та надбавки за певних умов. Одна з таких нараховується, якщо особа потребує стороннього догляду.

Сума доплати становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Виплата передбачена законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб" та постановою "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд".

Хто може отримати щомісячну доплату

Для отримання такої щомісячної надбавки до пенсії громадянам слід відповідати наступним критеріям:

досягти 80 років і більше;

самостійно проживати;

потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров’я. Це має бути підтверджено висновком лікарів;

отримувати пенсію за віком.

У разі, якщо особа отримує пенсію за інвалідністю, то вона не матиме право на таку доплату.

Розмір доплати за догляд

Сума такої виплати складає 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. З 1 січня 2024 року розмір прожиткового мінімуму складає 2361 гривню, відповідно доплата буде 944,4 гривні.

У вересні сума доплати не збільшуватиметься, адже вона напряму залежить від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність, який своєю чергою може змінюватись лише з нового року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні очікується наступна індексація пенсії.