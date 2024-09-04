Деяким категоріям пенсіонерів підвищили надбавки до виплат: кому саме і на скільки

Громадянину треба звернутись до ПФУ, аби оформити її

Пенсіонери можуть самостійно збільшити свої щомісячні виплати. Один з таких варіантів є надбавка за донорство.

Розмір такої виплати складає 10 відсотків затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць Про це повідомили у Пенсійному фонді України в Миколаївській області.

З 1 січня прожитковий мінімум на одну особу в Україні в розрахунку на місяць становить 2920,00. Тому надбавка до пенсії таким громадянам складає 292 гривні.

На вебпорталі також нагадали, що у 2023 році розмір надбавки становив 258,9 гривні, тобто вона у поточному році виросла на 33,1 гривні.

Аби отримати статус "Почесний донор", особа має:

здати 40 максимально допустимих доз крові;

або здати 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові.

Якщо призначення виплати буде вперше, то літній особі треба звернутись до будь-якого сервісного центру ПФУ із відповідною заявою, а також взяти паспорт, ідентифікаційний номер та посвідчення донора.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли почне діяти нова пенсійна система в Україні і як розраховуватиметься виплата.