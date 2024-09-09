Хто з літніх осіб може отримувати соціальну допомогу та пенсію одночасно: є важлива умова

ПФУ дав пояснення

В Україні для літніх осіб, що мають мінімальну норму стажу, передбачено соціальну допомогу. В яких випадках вона може нараховуватись разом з пенсією.

Таку можливість мають непрацездатні особи, які втратили годувальника. Це пояснили у Пенсійному фонді України.

"Особа з інвалідністю з дитинства, яка отримує державну соціальну допомогу в органах соціального захисту населення, може одночасно отримувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника за наявності такого права", — мовиться на сайті.

У такому випадку пенсія по втраті годувальника оформлюється лише для непрацездатних членів його родини.

Варто нагадати, що такий вид пенсії призначають, якщо померлий годувальник мав від 1 до 15 років страхового стажу, в залежності в якому віці він помер. Правила для оформлення такої виплати ухвалені в законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про автоматичну грошову допомогу до пенсії для деяких літніх осіб. Вона здійснюватиметься до кінця поточного року.