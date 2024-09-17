Коливань не оминути: який курс долара прогнозують до кінця тижня

Євро може перетнути межу в 46,5 гривень

В Україні продовжує змінюватись курс долара, який вже цього тижня може сягнути майже 42 грн/дол. На це впливатиме кілька факторів.

Як прогнозує аналітик Олексій Козирєв, вже до 20 вересня в банках курс перебуватиме в межах від 40,75 до 41,85 грн/дол. До того ж і в обмінниках фінкомпаній ситуація буде схожа — від 41,00 до 41,80 грн/дол.

"Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівель і продажів від 44,80 до 46,65 гривні. В обмінниках фінкомпаній цей коридор буде в набагато вужчих межах від 45,00 до 46,50 гривень", — сказав експерт.

Зауважимо, що станом на 17 вересня ранок встановлений Національним банком України курс наступний:

Долар зріс до рівня 41.3591 за 1 долар.

за 1 долар. Євро подорожчав на 21 коп. до 46.0079 за 1 євро.

за 1 євро. Фунт стерлінгів зріс на 38 коп. до 54.5899 за 1 фунт стерлінгів.

Водночас, за прогнозами аналітика, коливання курсу цього тижня будуть більш помітні та сильніші, проте значного підвищення не слід очікувати.

"Але за підвищеної волатильності курсу євро на українських торгах 17-18 вересня через міжнародні ралі за парою євро/долар у ці дні варто очікувати частої зміни цінників і розміру спреду в межах до 30-70 копійок на євро в період із вівторка по середу включно. Частково "відгомони" цих міжнародних подій будуть відчуватися на готівковому ринку і 19-го числа", — пояснює Козирєв.

Аналітик також спрогнозував курсу валют на міжбанку. За його словами, якщо котирування долара перебуватимуть у межах коридору від 41,10 до 41,65 грн/дол., то через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня, курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 45,00 до 46,36 грн/євро.

"Часті, стрибкоподібні зміни за курсом євро на міжбанку будуть відмінною особливістю цього тижня на нашому ринку", — акцентував Козирєв.

Раніше "Телеграф" писав, що експерт розповів, яким буде курс у 2025 році та чи очікувати українцям значних змін.