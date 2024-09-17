Колебаний не миновать: какой курс доллара прогнозируют до конца недели

Евро может пересечь границу в 46,5 гривен

В Украине продолжает меняться курс доллара, который уже на этой неделе может составить почти 42 грн/долл. На это повлияет несколько факторов.

Как прогнозирует аналитик Алексей Козырев, уже к 20 сентября в банках курс будет находиться в пределах от 40,75 до 41,85 грн/долл. К тому же и в обменниках финкомпаний ситуация будет похожей — от 41,00 до 41,80 грн/долл.

"Курс наличных евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 44,80 до 46,65 гривны. В обменниках финкомпаний этот коридор будет в гораздо более узких пределах от 45,00 до 46,50 гривны", — сказал эксперт.

Отметим, что по состоянию на 17 сентября утро, установленный Национальным банком Украины, курс следующий:

Доллар вырос до уровня 41.3591 за 1 доллар.

за 1 доллар. Евро подорожал на 21 коп. до 46.0079 за 1 евро.

за 1 евро. Фунт стерлингов вырос на 38 коп. до 54.5899 за 1 фунт стерлингов.

В то же время, по прогнозам аналитика, колебания курса на этой неделе будут заметнее и сильнее, однако значительного повышения не следует ожидать.

"Но при повышенной волатильности курса евро на украинских торгах 17-18 сентября из-за международных ралли по паре евро/доллар в эти дни следует ожидать частой смены ценников и размера спреда в пределах до 30-70 копеек на евро в период со вторника по среду включительно. Частично "отголоски" этих международных событий будут ощущаться на наличном рынке и 19 числа", — объясняет Козырев.

Аналитик также прогнозировал курс валют на межбанке. По его словам, если котировки доллара будут находиться в пределах коридора от 41,10 до 41,65 грн/долл., то из-за пересчета пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 45,00 до 46,36 грн/евро.

"Частые, скачкообразные изменения по курсу евро на межбанке будут отличительной особенностью этой недели на нашем рынке", — акцентировал Козырев.

Ранее "Телеграф" писал, что эксперт рассказал, каким будет курс в 2025 году и ожидать ли украинцам значительных изменений.