Долара по 50 можна не боятися? Експерт розповів, яким буде курс у 2025 році

Порадив українцям, як краще зберігати заощадження

Наприкінці 2024 року курс долара має сягнути 42,5 грн, а наприкінці 2025 він сягне до 48 грн за долар. Нагадаємо, нардепка Ніна Южаніна прогнозувала курс долара по 50 грн.

Проте виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин з нею не згоден. Свою думку він висловив в етері каналу "Новини. Live".

"В грудні 25-го напевно буде курс десь на рівні 48 грн за долар. В цьому році, наприкінці цього року ми точно будемо мати 42,5", — заявив Пендзин.

За його словами, закладені в бюджет 45 грн за долар, — це середньорічний показник.

"Це раніше ми мали один курс, який закладався в бюджет, другий, який формувався на ринку. Зараз, по суті, єдиним джерелом постачання валюти на внутрішній ринок України, є інтервенція НБУ", — зауважив експерт.

Водночас, Пендзин порадив українцям, як краще зберігати заощадження. За його словами це однозначно облігації внутрішньої державної позики.

"Якщо ви гривні тримаєте в облігаціях внутрішньої державної позики — ви виграєте… При цьому треба розуміти, що це гроші чисті від оподаткування. Тобто, рахуйте, що вам сьогодні запропонує банк — ви ще сплатите, поки що, 19,5% заплатите податок на доходи фізичних осіб і воєнний збір, а облігації внутрішньої державної позики — чистенькі. Це є чистий дохід", — дав пораду експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Раді хочуть скасувати важливе для підприємців положення. ФОПам точно не сподобається.