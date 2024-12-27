Катя Chilly посперечалася з відомим військовим через Ханукію у Києві

Багато дописувачів не зрозуміли висловлювань співачки щодо Менори на Майдані Незалежності

Відома українська співачка Катя Chilly посперечалася у соцмережі з військовим Ашером Йосефом Черкаським, який є юдеєм, через Ханукальну Менору, яку 25 грудня запалили у центрі Києва.

Суперечка почалася з допису співачки у Facebook, в якому вона висловила своє невдоволення наявністю Ханукії на Майдані Незалежності.

"В центрі української держави в столиці України, в час війни за Україну, має бути встановлений символ українського Різдва. Не інші символи. І не символи інших народів. При всій толерантності, повазі та шані. Шана вперше має бути своїй землі, своєму народові та своїм традиціям, які охороняють цю державу і народ", – написала Chilly.

Цей допис викликав не аби яку реакцію суспільства. В коментарях багато хто намагався присоромить співачку та нагадати, що юдеї є частиною України, і вони не шкодують свого життя та воюють за країну.

Водночас люди писали, що в Єрусалимі поруч з Менорою встановлено Різдвяну ялинку – символ християнського Різдва. Така ж, до речі, стоїть і в Києві.

Також були дописувачі, які підтримали авторку. В коментарях виникли суперечки.

Своєю чергою Ашер Йосеф Черкаський залишив під її дописом свій коментар, в якому написав наступне.

Оскільки співачка не відповіла, кримчанин, який не схотів залишатися під окупацією, опублікував свою думку вже на своїй сторінці у Facebook.

Катя Chilly залишила свій коментар на сторінці Ашера Йосефа Черкаського.

"Вартує читати допис, а не коментарі. Я несу відповідальність за допис, а не за те що розводиться під ним і поза ним", – написала вона.

Нагадаємо, минулоріч у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який справив малу нужду на Менору, встановлену на Майдані Незалежності на честь іудейського свята Ханука. При цьому чоловік викрикував антисемітські образи.