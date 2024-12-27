У США запровадили санкції проти тіньового олігарха Грузії. Чим це важливо для України

Обмеження торкнулися і бізнесу, пов’язаного з олігархом

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти колишнього прем’єр-міністра Грузії та лідера партії "Грузинська мрія", олігарха Бідзіни Іванішвілі.

Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів США. Іванішвілі був внесений до санкційного списку Штатів, а разом з ним обмеження торкнулися і бізнесу, який пов’язаний з політиком.

Бідзіна Іванішвілі був прем’єр-міністром Грузії з жовтня 2012 року по листопад 2013 року. У 2021 році він оголосив про свій вихід з політики, але опоненти "Грузинської мрії" заявляли, що він продовжує керувати Грузією "через лаштунки".

На введення санкцій проти Іванішвілі відреагував і президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що Іванішвілі та його соратники роблять все можливе, щоб повернути Грузію під контроль Росії та знищити демократію й прагнення грузинського суспільства до європейської інтеграції.

Зеленський назвав дії США "сильним кроком" і додав, що Україна вже застосувала повний комплект санкцій проти Іванішвілі та його соратників. Також він закликав європейських та світових лідерів запровадити санкції проти грузинського олігарха, щоб "він усвідомив, якою є ціна за знищення незалежності своєї країни та приниження грузинського народу".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Грузії нагородять Орденом Честі всіх, хто потрапив під санкції США та Великобританії.