Как узнать свой страховой стаж, не выходя из дома: объяснение от ПФУ

Не нужно обращаться лично в отделение

В Украине каждый гражданин имеет личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда. С помощью него можно не только рассчитать свою будущую пенсию, но и узнать, платил ли работодатель ЕСВ за определенный период работы и сколько уже начислено страхового стажа.

Для этого лицу сначала нужно зайти на сайт ПФУ. Детальнее объяснили в Главном управлении пенсионного фонда в Донецкой области.

Чтобы просмотреть количество страхового стажа, нужно авторизоваться в личном кабинете на вебпортале (способы авторизации — квалифицированная электронная подпись (КЭП), банковская карта (Gov.ID) или Дія.Підпис).

После чего можно просмотреть на титульной странице раздел "Ознака наявності заробітної плати без сплати внесків в закритих звітних періодах", где отметка "Ні" означает, что страховые взносы уплачены за все периоды трудовой деятельности работника. Если "Так", то это свидетельствует о начислении заработной платы/доходов/денежного обеспечения застрахованного лица без уплаты взносов. То есть, есть периоды, когда страховой стаж не засчитан.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в правительстве сообщили о новой индексации пенсий.