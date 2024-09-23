Курс долара ростиме: наскільки знеціниться гривня до кінця року

У 2025 році тенденція на здорожчання має сповільнитися

На готівковому ринку України до кінця поточного року курс долара виросте до нових показників.

Гривня знецінюватиметься плавно. без сильних стрибків. Такий прогноз дав аналітик Олексій Козирев, передає "Мінфін".

Він каже, що в Україні до кінця 2024 року на готівковому ринку курс американської валюти наблизиться до показників 42-43 гривні.

"У цьому разі міжнародне зміцнення позицій американської валюти в поєднанні з девальвацією гривні в Україні йтиме в одному тренді для українців. Тобто долар поступово дорожчатиме", — інформує Козирев.

У наступному році, за оцінками аналітика, курс долара поступово перестане укріплюватись на зовнішніх ринках і водночас залежатиме від дій Нацбанку.

Курс долара в Україні станом на 23 вересня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 23 вересня, середній курс долара в українських банках становить 41,20 грн (купівля) та 41,70 (продаж). Готівковий курс — 41,66 (купівля) та 41,73 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,3481 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може вирости курс долара в Україні до 50 гривень у наступному році.