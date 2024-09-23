Курс доллара будет расти: насколько обесценится гривна до конца года

В 2025 году тенденция на удорожание должна замедлиться

На наличном рынке Украины к концу текущего года курс доллара вырастет до новых показателей.

Гривна будет обесцениваться плавно, без сильных скачков. Такой прогноз дал аналитик Алексей Козырев, передает "Минфин".

Он говорит, что в Украине к концу 2024 года на наличном рынке курс американской валюты приблизится к показателям 42-43 гривны.

"В этом случае международное укрепление позиций американской валюты в сочетании с девальвацией гривны в Украине будет идти в одном тренде для украинцев. То есть доллар будет постепенно дорожать", — информирует Козырев.

В следующем году, по оценкам аналитика, курс доллара постепенно перестанет укрепляться на внешних рынках и будет зависеть от действий Нацбанка.

Курс доллара в Украине на 23 сентября

По данным портала "Минфин", в понедельник, 23 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,20 грн (покупка) и 41,70 (продажа). Наличный курс — 41,66 (покупка) и 41,73 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,3481 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, может ли вырасти курс доллара в Украине до 50 гривен в следующем году.