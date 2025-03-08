В рази більше середньої зарплати в місті: скільки отримує голова Житомирської ОВА Бунечко

Від матеріальної допомоги та інших надбавок Бунечко відмовився

Заробітна плата українських чиновників формується з посадового окладу та різних надбавок, які залежать від посади, стажу та інших чинників. До прикладу, начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко за січень 2025 року отримав 76 042,89 грн після сплати податків. Його нарахована зарплата склала 98 757 грн.

Про це свідчать інформації з документа, наданого на запит "Телеграфу". Згідно з даними, протягом 2024 року його оклад змінювався.

У першому кварталі його нарахована зарплата становила 80 717 грн, з квітня до червня зросла до 86 540 грн, у третьому кварталі – трохи зменшилася до 85 064 грн, а з жовтня вже піднялася до 94 338 грн, на такому ж рівні залишилася в грудні. Сума після оподаткування коливалася від 64 977 грн до 75 942 грн.

При цьому жодної матеріальної допомоги для розв'язання соціально-побутових питань або для оздоровлення у 2024 році Бунечко не отримував.

Посадовець очолює Житомирську ОВА, що є структурою обласної влади та підпорядковується Кабінету Міністрів України. Його посада належить до категорії осіб, що займають відповідальне становище згідно із Законом України "Про запобігання корупції". Водночас посада не входить до переліку з високим рівнем корупційних ризиків.

Згідно з декларацією, Бунечко є власником готівкових коштів у розмірі 66 000 доларів, 45 000 євро та 580 000 гривень. Також він має банківський рахунок у "Ощадбанку", де зберігається 56 951 грн. Окрім зарплати, його дохід у 2024 році складався з пенсії – 251 160 грн та відсотків за вкладами – 138 грн.

У декларації також вказано, що дружина посадовця Олена Горбатюк-Бунечко володіє автомобілем Audi Q8 2018 року випуску. Родина має кілька об’єктів нерухомості, зокрема житловий будинок у Житомирській області, дві квартири у Львові загальною площею понад 140 кв. м, а також орендує ще одну квартиру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, скільки заробляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім на місяць.