США не повністю зупинили передачу розвідданих Україні - CNN

США не хочуть, щоб їх вважали помічниками України в нанесенні ударів по Росії

Розвіддані Україні частково продовжують надавати Сполучені Штати Америки. "Скорочений" був лише обмін розвідувальними даними, які ЗСУ могли б використовувати для наступальних дій проти російської армії.

Про це повідомляє CNN. При цьому оборонна інформаційна допомога для українських Сил оборони з боку Америки триває.

"США, як і раніше, діляться з Україною розвідданими, які можуть допомогти її військам захистити себе, але "скоротили" обмін розвідданими, які українські сили могли б використовувати для наступальних дій проти російських військ", — повідомляється в матеріалі CNN.

Таким чином, Вашингтон продовжує постачати Києву розвіддані, які допомагають нашим військам оборонятися і чиновники в США не збираються приховувати інформацію, яка може допомогти Україні захистити себе.

Однак обмін розвідданими, які можуть сприяти завданню з боку ЗСУ ударів по російській армії, був дійсно зупинений.

"США не хочуть, щоб їх вважали тими, хто активно допомагає Україні завдавати ударів по Росії, тому раніше було припинено постачання військової допомоги", — йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що супутниковий інтернет-сервіс Starlink залишається активним в Україні і його ніхто не відключав.

Нагадаємо, Дональд Трамп зупинив усю військову допомогу Україні. Його рішення набуває чинності негайно і стосується зброї та боєприпасів на суму понад 1 мільярд доларів, рішення про передачу якої прийняла попередня адміністрація.

Трамп наказав призупинити військову допомогу як пряму відповідь на те, що президент США вважає "поганою поведінкою Зеленського". Паузу можна зняти, якщо глава України та його оточення продемонструють "готовність до переговорів" щодо припинення війни та сумлінну відданість миру.

Після цього Трамп заборонив надавати Україні розвіддані. Сполучені Штати скасували режим обміну розвідданими "Rel UKR", заборонивши британським розвідувальним агентствам, включаючи GCHQ, передавати українським партнерам будь-яку розвідувальну інформацію. Про це повідомляє Daily Mail.

Британський військовий експерт Філ Інгрем підтвердив: "США повністю контролюватимуть поширення своєї розвідувальної інформації, скасувавши повноваження розвідувальних партнерів".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Дональд Трамп у гніві через атаки Росії проти України. Він закликав Україну та Росію негайно сісти за стіл переговорів "поки не стало надто пізно". Трамп також заявив про те, що Америка розглядає можливість запровадження масштабного пакету санкцій проти РФ, які мають стати важелем тиску на Кремль.