Що буде з курсом долара в кінці року: експерт дав прогноз

Знецінення гривні точно буде

До кінця поточного року експерти прогнозували, що курс долара може вирости до або трохи більш як 42 гривень, але їх очікування погіршились.

Як інформує керівник департаменту макроекономічних досліджень фінансової групи ICU Віталій Ваврищук в інтерв'ю для LIGA.net, знецінення гривні у другому півріччі 2024 року буде помірним, ніж у першому. Водночас ситуацію на валютному ринку формуватиме Національний банк України.

"Ми чітко розуміємо, що необхідно гривню поступово послаблювати. Країна живе з величезними дисбалансами зовнішніх рахунків. Їх потрібно поступово знижувати, адже вони роблять економіку вразливою", — пояснив Ваврищук.

Він прогнозує, що на кінець року курс долара коливатиметься в коридорі 42-43 гривень.

Курс долара в Україні станом на 20 вересня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 20 вересня, середній курс долара в українських банках становить 41,25 грн (купівля) та 41,75 (продаж). Готівковий курс — 41,65 (купівля) та 41,74 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,4445 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли чекати на серйозне зростання курсу долара до 45 гривень в Україні.