Росіяни просунулися в Курській області. DeepState показав зміни лінії фронту

Тривають важкі бої

Ситуація в Курській області, яка значно погіршилася для ЗСУ, залишається важкою. Росіяни мали нові просування.

Зокрема, за даними DeepState, ворог просунувся в Старій Сорочині та Новій Сорочині Курської області РФ. Зміни лінії фронту відображено на карті.

Нагадаємо, Росія відрізала більшу частину українського плацдарму. Голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко, 7 березня заявив, що армія РФ кидає усі зусилля, що прорватися в бік траси від Юнаківки (Сумщина) до Суджі (Курщина).

Генштаб у своєму вечірньому зведенні 7 березня повідомив, що з початку доби до 22:00 на Курщині українські воїни відбили 25 атак росіян, два зіткнення на той момент тривали. Ворог завдав 19 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 24 керованих авіаційних бомби та здійснив 377 артилерійських обстрілів.

Що відбувається на інших ділянках фронту

В цілому на фронті з початку доби 7 березня до 22:00 відбулося 109 бойових зіткнень. На Харківському напрямку наші війська відбили дві російські атаки в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири штурми у районах Петропавлівки, Загризового та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку окупанти 16 разів атакували позиції українців. Бої тривали неподалік Греківки, Торського, Ямполівки та в напрямках Нового, Новомихайлівки.

На Краматорському напрямку сталося дев’ять бойових зіткнень. Ворог атакував поблизу Оріхово-Василівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 22 рази. Основні зусилля вони сконцентрували поблизу Диліївки, Дружби, Дачного та Торецька.

На Покровському напрямку росіяни 24 рази намагалися прорвати нашу оборону. Бої йшли неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Тарасівка, Надіївка, Промінь, Лисівка, Олексіївка, Андріївкка, Улакли та в напрямку Нової Полтавки, Покровська.

На Новопавлівському напрямку ворог сім разів атакував поблизу Костянтинополя та Бурлацького. Отримав відсіч.

Як повідомляв "Телеграф", російські війська продовжують намагатися перейти лінію кордону на Сумщині, а в мережі з’являються повідомлення, що РФ нібито взяла під повний вогневий контроль основну логістичну дорогу, що веде до Суджі в Курській області. "Телеграф" звернувся за коментарем з цього приводу до військового експерта, полковника запасу ЗСУ, ексречника Генштабу Владислава Селезньова.