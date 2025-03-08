Найкращі привітання жінкам 8 Березня: оригінальні та яскраві листівки

Саме час привітати рідних чи знайомих жінок зі святом

Сьогодні Міжнародний жіночий день, чи правильніше — День боротьби за права жінок, символізує боротьбу за гендерну рівність у всьому світі. 8 березня всі дівчатка, дівчата та жінки планети отримують презенти, побажання щастя в особистому житті та великих успіхів у кар’єрі.

Крім подарунків та квітів, цієї суботи прекрасна половина людства із задоволенням приймає теплі слова та побажання. Щоб заощадити час на пошук красивих привітань, ми підготували їх для вас.

Цього дня не забудьте привітати маму, сестру, дочку, бабусю, подругу, дружину, колегу та будь-яку дорогу вашому серцю жінку. "Телеграф" зробив для читачів добірку гарних оригінальних листівок та вітальних картинок. Просто виберіть зображення, що сподобалося, збережіть його на свій пристрій і відправте жінкам, яким хочете зробити приємний сюрприз в цей особливий день.

Зі святом 8 Березня: красиві листівки та картинки

Якщо у вас є дочка, не забудьте нагадати їй про важливість Дня боротьби за права жінок, який щорічно відзначається 8 березня. Раніше "Телеграф" виклав добірку листівок та картинок для привітання доньки з жіночим святом.