Готівка може бути дорожче 42 грн: прогноз курсу долара на поточному тижні

Чого очікувати від показників наприкінці вересня

На валютному ринку України останніми тижнями спостерігалось невелике коливання курсу долара. Експерт прогнозує, що упродовж 24-29 вересня курсові гойдалки стануть ще помітнішими.

Деякі банки можуть виставити показники продажу американської валюти вище 42 гривень. Про це інформує голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський, передає ТСН.

Він прогнозує, що упродовж поточного тижня коридор коливань курсу буде 41,5-41,9 гривні.

Курс долара в Україні станом на 24 вересня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 24 вересня, середній курс долара в українських банках становить 41,20 грн (купівля) та 41,70 (продаж). Готівковий курс — 41,67 (купівля) та 41,74 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,3567 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, наскільки може знецінитись гривня до кінця поточного року. Аналітик Олексій Козирев прогнозує, що курс долара буде рости без сильних стрибків.