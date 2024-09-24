Наличка может быть дороже 42 грн: прогноз курса доллара на текущей неделе

Чего ждать от показателей в конце сентября

На валютном рынке Украины в последние недели наблюдалось небольшое колебание курса доллара. Эксперт прогнозирует, что в течение 24-29 сентября курсовые качели станут еще заметнее.

Некоторые банки могут выставить показатели продаж американской валюты выше 42 гривен. Об этом информирует глава Секретариата совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский, передает ТСН.

Он прогнозирует, что в течение этой недели коридор колебаний курса будет 41,5-41,9 гривны.

Курс доллара в Украине на 24 сентября

По данным портала "Минфин", во вторник, 24 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,20 грн (покупка) и 41,70 (продажа). Наличный курс — 41,67 (покупка) и 41,74 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины составляет 41,3567 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, насколько может обесцениться гривна до конца текущего года. Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что курс доллара будет расти без сильных скачков.