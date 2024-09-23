Виплати військовим за важке або легке поранення на фронті: які є суми

Сума залежить від трьох факторів

Військові, які отримали поранення під час бойових дій на фронті й перебувають на лікуванні, мають право на доплату.

Максимальний розмір виплати складає 100 тисяч гривень. Про це повідомляє пресцентр Міністерства оборони.

Якщо військовослужбовець зазнав поранення на нулі й перебуває на лікуванні або ж у відпустці для лікування, то отримуватиме до 100 тисяч гривень та зарплату щомісяця.

Тобто в цей період за бійцем зберігається заробітна плата в розмірі за останньою займаною посадою, а також додаткова винагорода незалежно від того, де перебуває підрозділ.

Розмір доплати за поранення залежить від кількості днів виконання бойових (спеціальних) завдань, кількості днів лікування на стаціонарі та перебування у відпустці після тяжкого поранення.

Якщо поранення було важким, то за кожен день розмір додаткової виплати буде мінімум 3 225,8 гривні, а за повний місяць — 100 тисяч гривень.

У разі легкого поранення за кожен день перебування на лікування військовому здійснюватиметься мінімум 3 225,80 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де військовим планують здійснити до 45 тисяч гривень через поранення.