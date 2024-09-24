Преміювання військових: які є правила нарахування та кого можуть позбавити виплати

Нарахування має здійснюватись щомісячно

Військові в Україні отримують грошове забезпечення, яке складається з щомісячних основних, одноразових додаткових та щомісячних додаткових виплат. До них також додається і премія.

Згідно з наказом Міноборони "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам", командири військових частин та інших підрозділів ЗСУ мають право на щомісячне нарахування премій бійцям.

Сума виплати вираховується міністром оборони для відповідних категорій військових, але вона не може бути менш як 10% посадового окладу, що своєю чергою, залежить від посади.

Ця виплата нараховується на підставі наказу командира частини, який видається до 5 числа кожного місяця з урахуванням показників виконання службових обов'язків, наявності дисциплінарних стягнень та дотримання військової дисципліни.

За яких умов можуть зменшити розмір премії або позбавити її

Є такі дисциплінарні порушення, за яких зменшать розмір виплати:

накладення суворої догани, яку було оголошено письмовим наказом командира, – виплачується 80% встановленого розміру премії;

накладення догани, яку було оголошено письмовим наказом командира, – виплачується 90% від встановленого розміру щомісячної премії;

накладення двох доган, оголошених письмовим наказом командира, – виплачується 60% від встановленого розміру щомісячної премії;

накладення трьох доган, оголошених письмовим наказом командира, – виплачується 50% від встановленого розміру щомісячної премії.

Позбавити премії можуть у разі:

вживання на території військової частини алкогольних напоїв або наркотичних речовин, як у службовий, так і в позаслужбовий час;

прибуття на службу в нетверезому стані;

невиходу на службу / навчання без поважних причин;

скоєння у військовій частині подій, аварій, які призвели до загибелі людей з вини військовослужбовця під час виконання ним службових обов’язків;

накладення на військового в календарному місяці понад 3 дисциплінарних стягнень, окрім дисциплінарного стягнення у вигляді зауваження;

накладення дисциплінарного стягнення у вигляді попередження про позбавлення військового звання, пониження в посаді або у військовому званні на один ступінь, попередження про неповну службову відповідність;

винесення судом постанови про накладення адміністративного стягнення за вчинення військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;

порушення вимог закону та інших нормативно-правових актів, які призвели до матеріальних збитків;

звільнення з військової служби за службовою невідповідністю;

позбавлення військового звання в дисциплінарному порядку;

у зв’язку зі вступом у законну силу обвинувального вироку суду;

систематичного невиконання умов контракту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які виплати передбачені для військових, які перебувають у розпорядженні командира.