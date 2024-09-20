До 45 тис грн через поранення: кому з військових планують здійснити виплату

Документи можна буде подати через портал

Киянам-захисникам та захисницям хочуть виплатити кошти через поранення. Київрада планує затвердити порядок нарахування.

Сума виплати становитиме 45 тисяч гривень. Про це розповів в етері КИЇВ24 директор Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА Руслан Світлий.

"Вчора (19 вересня) Київрада прийняла рішення щодо виплати 45 тисяч грн пораненим захисникам і захисницям. Після цього розроблюється порядок. Скажу "по секрету", що він вже розроблений", — каже він.

За його словами, рішення буде прийнято найближчими днями.

"Бюрократичні речі там дуже швидкі, затримок не буде і ми почнемо сплачувати. Оскільки рішення вчора (19 вересня) було проголосовано, вже можна працювати над цими виплатами", — пояснює Світлий.

А документи для оформлення виплати в 45 тисяч гривень для поранених військових можна буде подати через київський портал "Захисників і захисниць".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як військовим або їх родинам отримувати щомісячні виплати. Вони передбачені тим, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною.