Ежемесячно по 50 тыс. грн: при каких условиях их будут начислять военным
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Они будут прилагаться к денежному обеспечению военнослужащих
Военные в Украине к своему денежному обеспечению могут получать дополнительные выплаты, в том числе и доплату в 50 тысяч гривен.
О порядке и списке документов, которые необходимо предоставить для выплаты, регулируется приказом "Об утверждении Изменений в Порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам".
Кто получит эту выплату
Доплата предусмотрена для военных, несущих службу в составе:
- органа военного управления;
- штаба группировки войск (сил);
- штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск включительно;
- командование и штаб воинской части (сводного подразделения).
Военные должны одновременно отвечать следующим критериям:
- привлечение военнослужащих в состав ОВУ, а военнослужащих, занимающих (временно выполняющих) должности, определенные штатом в составе командования и штаба воинской части (сводного подразделения) — к оперативному (боевому) управлению подчиненными подразделениями на командном пункте воинской части;
- осуществление командным пунктом воинской части (ОВУ) оперативного (боевого) управления воинскими частями и подразделениями, ведущими военные (боевые) действия на линии боевого столкновения на расстоянии выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона или наступления (контрнаступления, контратаки) в батальон включительно;
- выполнение военнослужащими боевых (специальных) задач в составе ОВУ (на командном пункте воинской части)
Такое начисление осуществляется ежемесячно при выполнении специальных задач и прилагается к денежному обеспечению.
Какие документы нужно собрать
Бойцы должны подтвердить свое участие в боевых задачах следующими документами:
- боевой приказ (распоряжение);
- журнал боевых действий или ведение оперативной обстановки/боевое донесение/постовая ведомость;
- рапорт командира подразделения об участии каждого военного в боевых действиях или мероприятиях, в выполнении боевых (специальных) задач.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из военных предусмотрены ежемесячные премии.