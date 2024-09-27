Ежемесячно по 50 тыс. грн: при каких условиях их будут начислять военным

Они будут прилагаться к денежному обеспечению военнослужащих

Военные в Украине к своему денежному обеспечению могут получать дополнительные выплаты, в том числе и доплату в 50 тысяч гривен.

О порядке и списке документов, которые необходимо предоставить для выплаты, регулируется приказом "Об утверждении Изменений в Порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам".

Кто получит эту выплату

Доплата предусмотрена для военных, несущих службу в составе:

органа военного управления;

штаба группировки войск (сил);

штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск включительно;

командование и штаб воинской части (сводного подразделения).

Военные должны одновременно отвечать следующим критериям:

привлечение военнослужащих в состав ОВУ, а военнослужащих, занимающих (временно выполняющих) должности, определенные штатом в составе командования и штаба воинской части (сводного подразделения) — к оперативному (боевому) управлению подчиненными подразделениями на командном пункте воинской части;

осуществление командным пунктом воинской части (ОВУ) оперативного (боевого) управления воинскими частями и подразделениями, ведущими военные (боевые) действия на линии боевого столкновения на расстоянии выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона или наступления (контрнаступления, контратаки) в батальон включительно;

выполнение военнослужащими боевых (специальных) задач в составе ОВУ (на командном пункте воинской части)

Такое начисление осуществляется ежемесячно при выполнении специальных задач и прилагается к денежному обеспечению.

Какие документы нужно собрать

Бойцы должны подтвердить свое участие в боевых задачах следующими документами:

боевой приказ (распоряжение);

журнал боевых действий или ведение оперативной обстановки/боевое донесение/постовая ведомость;

рапорт командира подразделения об участии каждого военного в боевых действиях или мероприятиях, в выполнении боевых (специальных) задач.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из военных предусмотрены ежемесячные премии.