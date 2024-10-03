Є лише одна умова: хто з пенсіонерів отримає надбавку у жовтні

Треба зібрати документи

Українські пенсіонери за різних обставин отримують спеціальні надбавки. Одна з таких здійснюється за умови, якщо під опікою літньої особи є неповнолітня дитина.

Така виплата встановлюється відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Про це інформує Пенсійний фонд України.

Згідно з ним, її отримають ті пенсіонери, які мають на утриманні дітей віком до 18 років та не працюють.

Для того, щоб отримати додаткові виплати необхідно зібрати такі документи:

оригінал та копія свідоцтва про народження дитини ;

оригінал та копія свідоцтва про шлюб;

довідка уповноваженого органу за місцем проживання про склад сім’ї або про те, що дитина перебуває на утриманні пенсіонера;

довідка з навчального закладу про навчання утриманця;

оригінал та копія трудової книжки;

довідки з управління Пенсійного фонду України та з управління соціального захисту населення за місцем проживання про те, що пенсіонер та дружина не отримують пенсію та допомогу на дитину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку надбавку для пенсіонерів продовжили до кінця поточного року.