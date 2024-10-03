Есть только одно условие: кто из пенсионеров получит надбавку в октябре

Надо собрать документы

Украинские пенсионеры при разных обстоятельствах получают специальные надбавки. Одна из таких осуществляется при условии, если на попечении пожилого лица есть несовершеннолетний ребенок.

Такая выплата устанавливается в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Согласно ему, ее получат те пенсионеры, которые содержат детей в возрасте до 18 лет и не работают.

Для того чтобы получить дополнительные выплаты необходимо собрать следующие документы:

оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка;

оригинал и копия свидетельства о браке;

справка уполномоченного органа по месту жительства о составе семьи или о том, что ребенок находится на иждивении пенсионера;

справка из учебного заведения об обучении иждивенца;

оригинал и копия трудовой книжки;

справки из управления Пенсионного фонда Украины и управления социальной защиты населения по месту жительства о том, что пенсионер и жена не получают пенсию и пособие на ребенка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую надбавку для пенсионеров продлили до конца текущего года.