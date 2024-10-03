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Есть только одно условие: кто из пенсионеров получит надбавку в октябре

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Гривна Новость обновлена 03 октября 2024, 15:26
Гривна. Фото 24 канал

Надо собрать документы

Украинские пенсионеры при разных обстоятельствах получают специальные надбавки. Одна из таких осуществляется при условии, если на попечении пожилого лица есть несовершеннолетний ребенок.

Такая выплата устанавливается в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Согласно ему, ее получат те пенсионеры, которые содержат детей в возрасте до 18 лет и не работают.

Для того чтобы получить дополнительные выплаты необходимо собрать следующие документы:

  • оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка;
  • оригинал и копия свидетельства о браке;
  • справка уполномоченного органа по месту жительства о составе семьи или о том, что ребенок находится на иждивении пенсионера;
  • справка из учебного заведения об обучении иждивенца;
  • оригинал и копия трудовой книжки;
  • справки из управления Пенсионного фонда Украины и управления социальной защиты населения по месту жительства о том, что пенсионер и жена не получают пенсию и пособие на ребенка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую надбавку для пенсионеров продлили до конца текущего года.

Теги:
#Пенсии #Надбавки #Прибавка