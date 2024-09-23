Деякі пенсіонери з 1 жовтня можуть отримати солідну надбавку: хто та скільки

Розмір надбавки залежить від віку пенсіонера

В Україні до весни 2025 року не заплановано індексацію пенсій. Однак деякі пенсіонери все ж таки отримають підвищення виплат.

Про це повідомили у Пенсійному фонді. Там пояснили, що виплати у деяких зростуть за рахунок спеціальної вікової надбавки, на яку можуть претендувати пенсіонери, які відповідають таким умовам:

досягли віку 70 років;

загальна сума їх пенсій не перевищує 10 340,35 гривень;

одержують пенсію за віком.

Розмір надбавки залежить від віку пенсіонера. В даний час виплати для тих, хто має право на надбавку, можуть збільшитися так:

300 гривень для пенсіонерів віком від 70 до 74 років включно;

456 гривень для громадян віком від 75 до 79 років включно;

570 гривень для осіб віком від 80 років.

Варто зазначити, що надбавка за віком нараховується автоматично та додається до основної суми пенсії.

Раніше "Телеграф" писав про те, які виплати передбачені особам похилого віку, які мають менше 15 років страхового стажу.

Також раніше "Телеграф" розповідав, кому не дадуть субсидію, навіть якщо доходи невеликі. Деякі з прибутків взагалі не впливають на субсидію.