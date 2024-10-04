Долар дорожчатиме: яким очікується курс до кінця тижня

НБУ слідкує за показниками

Протягом останніх днів поточного тижня курс долара точно не сягне 42 гривень. Однак коливання все ж таки будуть.

За словами директора департаменту казначейських операцій Unex Bank Анни Золотько, передає 24 Канал, упродовж 4-6 жовтня курс американської валюти буде рости. Вона пояснює це багатьма факторами й зауважує, що на початку жовтня українцям будуть виплачувати заробітну плату.

Золотько прогнозує, що коливання курсу долара протягом цих днів буде в межах 41,40-41,90 гривень.

Крім того, американська валюта помірно дорожчатиме. Але Нацбанк надалі дотримуватиметься стратегії керованої гнучкості, аби слідкувати за курсом та не допустити сильних стрибків.

Курс долара станом на 4 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 4 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 41,10 грн (купівля) та 41,55 (продаж). Готівковий курс — 41,40 (купівля) та 41,48 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,2202 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким прогнозується курс долара в Україні протягом жовтня.