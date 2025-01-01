Україна експортуватиме електроенергію до Молдови в ніч на 2 січня: що відомо

У нічний час "Енергоатом" має надлишок електроенергії

У середу, 1 січня, молдавська державна компанія Energocom повідомила, що закупила електроенергію, необхідну для того, щоб покрити дефіцит 2 січня.

У компанії пояснили, що вночі електроенергію поставлятимуть із України. Про це пише видання NewsMaker.

В Energocom наголосили, що зарезервували необхідні потужності на 2 січня. У компанії додали, що через те, що постачання струму на кордоні Молдови та Румунії обмежене діапазоном 315 МВт з необхідних 650-800 МВт, частину електроенергії резервують на щоденних аукціонах.

"Таким чином, нам вдалося зарезервувати необхідні потужності на 2 січня. Ми додатково закуповуватимемо електроенергію в українського "Енергоатому" — у нічний час, коли у наших колег є надлишок енергії і вони можуть її експортувати", — запевнили в компанії.

Нагадаємо, 1 січня 2025 року, як і планувалося, Україна офіційно припинила транспортування російського газу через свою газотранспортну систему. Як заявили в міністерстві енергетики України, рішення про зупинення ухвалили на користь національної безпеки.

Внаслідок цього без газу залишилося невизнане "Придністров’я", яке називає себе "Придністровською Молдавською Республікою (ПМР)" і по суті є анклавом РФ на лівому березі Дністра, що відколовся від Молдови в 1992 році. Жителі самопроголошеної "республіки" залишилися без опалення та гарячої води.