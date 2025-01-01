До подорожчання – один крок. Скільки українці заплатять за сигарети 2025 року

Акциз на сигарети та інші тютюнові вироби прив'яжуть до євро

В Україні 2025 року планують збільшити ставки акцизного податку на тютюнові вироби. 9 грудня законопроєкт №11090 було передано на підпис президенту, однак станом на 31 грудня візи глави держави під ним не було.

У разі підписання документу акцизний податок на сигарети та інші тютюнові вироби 2025 року прив'яжуть до євро. До ухвалення закону ставки акцизу прописували у гривнях.

Більше про новації 2025 року читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Новий рік — нові податки та тарифи. Що зміниться для українців з 1 січня 2025".

Цього року акциз для цигарок піднімуть з 57,4 євро до 78 євро за 1000 цигарок, а до 2028 року розмір податку сягне 90 євро. Для споживача це означає, що за кожну пачку цигарок доведеться заплатити принаймні 78 грн акцизу (за поточним курсом НБУ). Тобто, ціна може зрости на 40 грн за одну пачку, підрахував нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Разом з цим, ухвалений закон робить виняток для тютюнових виробів для електричного нагрівання (наприклад, IQOS або PLOOM) – ставка податку на них буде меншою, ніж для звичайних цигарок.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, скільки заробляють "тютюнові барони" на нелегальних сигаретах: цифри вразили навіть послів "Великої сімки".