Охматдит, Саміт миру та мем про Гаррі Поттера: найбільш знакові фото Зеленського за 2024 рік
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"Телеграф" зібрав найяскравіші та найзнаковіші фото з президентом Зеленським за минулий 2024 рік
Україна зустріла новий 2025 рік. Традиційно в останні миті 2024 року до народу України звернувся президент Володимир Зеленський. У своєму новорічному зверненні глава держави згадав найважливіші події року, що минає, і залишив побажання на новий 2025 рік.
"Телеграф" вирішив згадати найяскравіші та найбільш знакові події з президентом Зеленським у минулому 2024 році та показати ці миті у фото.
Прес-конференція у лютому 2024 року
На великій прес-конференції 25 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих на війні українських військових. Тоді це була цифра — 31 тисяча.
Зеленський на Донеччині
19 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський побував на підконтрольній Україні території Донецької області за лічені кілометри від фронту. Там він поспілкувався з українськими військовими та залишив своє послання на знаменитій стелі поруч із написами від військових та волонтерів.
Перший Саміт світу, ініційований Україною
15-16 червня у Бюргенштоку у Швейцарії відбувся перший Глобальний саміт миру з ініціативи України. Участь у ньому взяли делегації з 92 країн та 8 світових організацій.
Зеленський на саміті НАТО
Президент Зеленський у липні 2024 року представляв Україну на Саміті НАТО у Вашингтоні, де зустрівся з багатьма світовими лідерами.
Зеленський відвідав Охматдит після російської атаки
Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська 27 липня відвідали дитячу лікарню "Охматдит", яка постраждала в результаті чергової російської атаки. Там президент поспілкувався з маленьким пацієнтом, а фото з цим хлопчиком дуже зворушило українців. До речі, цього хлопчика Зеленський згадав у своєму новорічному зверненні.
Зеленського порівняли з Гаррі Поттером
За час війни, як неодноразово зізнавався президент, у нього сильно погіршився зір. Тому Зеленський мусить носити окуляри. І чергові фото президента в окулярах породили кумедний мем – його порівняли з персонажем Гаррі Поттера.
Зустріч Зеленського і Трампа у Парижі
Перша зустріч обраного президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського відбулася 7 грудня у Парижі. Президент Зеленський після цієї зустрічі написав в офіційних акаунтах у соцмережах, що вона була гарною та продуктивною.
Путін — довб**об
Увечері 19 грудня 2024 року Володимир Зеленський назвав Путіна "довбо**бом". Відповідний пост глава держави опублікував у соцмережі "Х". Причиною такого цілком справедливого випаду з боку українського президента стали слова Путіна, який під час "прямої лінії" запропонував провести "технологічний експеримент" та вдарити ракетою "Орєшнік" по Києву. Мовляв, у такий спосіб перевірити її ефективність. У відповідь на це Володимир Зеленський лаконічно написав: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довб**об".
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