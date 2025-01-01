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Охматдит, Саміт миру та мем про Гаррі Поттера: найбільш знакові фото Зеленського за 2024 рік

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
2024 рік був насиченим подіями для президента України Володимира Зеленського Новина оновлена 01 січня 2025, 12:48
2024 рік був насиченим подіями для президента України Володимира Зеленського. Фото Getty Images

"Телеграф" зібрав найяскравіші та найзнаковіші фото з президентом Зеленським за минулий 2024 рік

Україна зустріла новий 2025 рік. Традиційно в останні миті 2024 року до народу України звернувся президент Володимир Зеленський. У своєму новорічному зверненні глава держави згадав найважливіші події року, що минає, і залишив побажання на новий 2025 рік.

"Телеграф" вирішив згадати найяскравіші та найбільш знакові події з президентом Зеленським у минулому 2024 році та показати ці миті у фото.

Прес-конференція у лютому 2024 року

На великій прес-конференції 25 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих на війні українських військових. Тоді це була цифра — 31 тисяча.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: Ян Дороносов, "Телеграф"

Зеленський на Донеччині

19 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський побував на підконтрольній Україні території Донецької області за лічені кілометри від фронту. Там він поспілкувався з українськими військовими та залишив своє послання на знаменитій стелі поруч із написами від військових та волонтерів.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський Фото: Getty Images
Володимир Зеленський

Перший Саміт світу, ініційований Україною

15-16 червня у Бюргенштоку у Швейцарії відбувся перший Глобальний саміт миру з ініціативи України. Участь у ньому взяли делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: Getty Images
Глобальний саміт світу
Всесвітній саміт світу. Фото: Getty Images

Зеленський на саміті НАТО

Президент Зеленський у липні 2024 року представляв Україну на Саміті НАТО у Вашингтоні, де зустрівся з багатьма світовими лідерами.

саміт НАТО
Зеленський на саміті НАТО. Фото: Getty Images

Зеленський відвідав Охматдит після російської атаки

Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська 27 липня відвідали дитячу лікарню "Охматдит", яка постраждала в результаті чергової російської атаки. Там президент поспілкувався з маленьким пацієнтом, а фото з цим хлопчиком дуже зворушило українців. До речі, цього хлопчика Зеленський згадав у своєму новорічному зверненні.

Зеленський, Охматдит
Зеленський з першою леді відвідав Охматдит

Зеленського порівняли з Гаррі Поттером

За час війни, як неодноразово зізнавався президент, у нього сильно погіршився зір. Тому Зеленський мусить носити окуляри. І чергові фото президента в окулярах породили кумедний мем – його порівняли з персонажем Гаррі Поттера.

Зеленський Гаррі Поттер
Зеленського порівняли з Гаррі Поттером

Зустріч Зеленського і Трампа у Парижі

Перша зустріч обраного президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського відбулася 7 грудня у Парижі. Президент Зеленський після цієї зустрічі написав в офіційних акаунтах у соцмережах, що вона була гарною та продуктивною.

Зеленський та Трамп
Зустріч Зеленського та Трампа у Парижі. Фото: Getty Images

Путін — довб**об

Увечері 19 грудня 2024 року Володимир Зеленський назвав Путіна "довбо**бом". Відповідний пост глава держави опублікував у соцмережі "Х". Причиною такого цілком справедливого випаду з боку українського президента стали слова Путіна, який під час "прямої лінії" запропонував провести "технологічний експеримент" та вдарити ракетою "Орєшнік" по Києву. Мовляв, у такий спосіб перевірити її ефективність. У відповідь на це Володимир Зеленський лаконічно написав: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довб**об".

Зеленський

Раніше "Телеграф" розповідав про Кравчука і "кравчучку". Як сумка на коліщатках стала символом епохи і як з нею пов’язаний перший президент України.

Теги:
#Меми #Володимир Зеленський #Саміт НАТО #саміт миру